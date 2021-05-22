Geçtiğimiz haftalarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından 2 milyonun üzerindeki ihtiyaç sahibi haneye, hane başı verilecek olan pandemi parası açıklamasının ardından güncel olarak bu yönde sorgulamalar sürüyor. Başvuru ve sonuç ekranı için e-Devlet üzerinden işlem gerçekleştirilirken ödemelerin e-Devlet başvurularındaki banka hesaplarına, yoksa PTT kartlarına, her ikisi de yoksa konutlara zarf içerisinde teslim edileceği biliniyor. Gerekli şartların sağlandığında sosyal yardım başvurusu yapabilecek olan vatandaşlar için 1100 TL sosyal yardım parası nasıl alınır, şartları neler? Pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL yardım başvurusu sonuç ekranı!