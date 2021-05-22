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Haberler Yaşam e-Devlet 1100 TL pandemi sosyal destek parası sonuç ekranı: Sosyal yardım parası 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir?
Giriş Tarihi: 21.05.2021 18:24 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 01:05

1100 TL sonuç ekranı: 1100 TL nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir?

Geçtiğimiz haftalarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından 2 milyonun üzerindeki ihtiyaç sahibi haneye, hane başı verilecek olan açıklamasının ardından güncel olarak bu yönde sorgulamalar sürüyor. Başvuru ve sonuç ekranı için üzerinden işlem gerçekleştirilirken ödemelerin e-Devlet başvurularındaki banka hesaplarına, yoksa PTT kartlarına, her ikisi de yoksa konutlara zarf içerisinde teslim edileceği biliniyor. Gerekli şartların sağlandığında sosyal yapabilecek olan vatandaşlar için 1100 TL nasıl alınır, şartları neler? 1100 TL yardım başvurusu sonuç ekranı!

Pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL yardım başvurusu sonuç ekranı: E Devlet ile 1100 TL sosyal yardım parası nasıl alınır, şartları neler?

sorgulamaları ayın sonlarına doğru gelinmesi ile birlikte devam ediyor. Pandemi parasına ilişkin tüm işlemler ekranı üzerinden yapılacak. Ödemeler kişi bazlı değil hane bazlı olacak olup parası almak isteyenler başvurulara yönelik bilgi sahibi olmak istiyor. Başvurularını tamamlayanlar ise sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu kapsamda; E Devlet ile nasıl alınır, şartları neler? 1100 TL sonuç görüntüleme ekranı!

Pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL yardım başvurusu sonuç ekranı: E Devlet ile 1100 TL sosyal yardım parası nasıl alınır, şartları neler?

NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ 2021

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını bildirdi. Bakan Yanık, söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtti. Program ile gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

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Pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL yardım başvurusu sonuç ekranı: E Devlet ile 1100 TL sosyal yardım parası nasıl alınır, şartları neler?

1100 TL SOSYAL YARDIM DESTEK PARASI BAŞVURU VE SONUÇ EKRANI!

1100 TL pandemi destek başvuru sonuçları ile ilgili son gelişmeler milyonların gündeminde bulunuyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi. başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına ödemelerin yapılacağı bakanlık tarafından açıklandı.

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL yardım başvurusu sonuç ekranı: E Devlet ile 1100 TL sosyal yardım parası nasıl alınır, şartları neler?

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

Pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL yardım başvurusu sonuç ekranı: E Devlet ile 1100 TL sosyal yardım parası nasıl alınır, şartları neler?

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Öte yandan Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi.

PTT HESABI OLMAYANLARIN DURUMU

Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

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