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Haberler Yaşam 1100 TL Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimlere verilecek, Pandemi parası ne zaman yatacak? e-Devlet 1100 TL Sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama
Giriş Tarihi: 14.06.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 09:33

1100 TL Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimlere verilecek, Pandemi parası ne zaman yatacak? 1100 TL Sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama

sistemi üzerinden başvuruları alınan 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası halen milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Salgın sürecinin negatif yönlü etkilerini azaltmayı amaçlayan bu nakdi yardıma bugüne kadar milyonlarca vatandaş başvuru sağlarken ödemeler de değerlendirmeler sonucunda sağlanmıştı. Henüz başvuru yapmamış olanlar veya başvuru sonucunu sorgulamak isteyen vatandaşlar "1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimlere verilecek, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte pandemi destek parası adıyla da bilinen 1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı, şartları, tarihleri ve tüm detaylar…

e-Devlet 1100 TL Sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama: 1100 TL Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimlere verilecek, Pandemi parası ne zaman yatacak?

1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama ekranı sistemi üzerinden işleme açık olmasıyla ilgi görüyor. Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların ekonomik açıdan desteklenmesi amacıyla birçok ödenek imkanı sunulurken pandemi destek parası olarak da bilinen bu ödeneğe ilgi yoğundu. Hal böyleyken gün içerisinde ihtiyaç sahibi binlerce kişi "1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimlere verilecek, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 1100 TL sosyal yardım (pandemi destek parası) başvuru ve sonuç sorgulama ekranı gibi tüm detaylar…

e-Devlet 1100 TL Sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama: 1100 TL Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimlere verilecek, Pandemi parası ne zaman yatacak?

1100 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU VE SONUÇ EKRANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.

İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının " Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilir.

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e-Devlet 1100 TL Sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama: 1100 TL Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimlere verilecek, Pandemi parası ne zaman yatacak?

Pandemi nedeniyle zor şartlar altında yaşan ailelere, tarafından 1000 TL yardım yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu destek ödemesini 100 TL artırılarak 1100 TL yaptığı açıklandı.

İhtiyaç sahibi aileler 1100 TL yardım başvurusunun ne zaman verileceğini merak ediyor. Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

e-Devlet 1100 TL Sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama: 1100 TL Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimlere verilecek, Pandemi parası ne zaman yatacak?

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

'te üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

e-Devlet 1100 TL Sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama: 1100 TL Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimlere verilecek, Pandemi parası ne zaman yatacak?

SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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