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Haberler Yaşam e-Devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 1000 TL Sosyal yardım parası kimlere verilecek, pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları nedir?
Giriş Tarihi: 05.05.2021 06:40 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 16:06

1100 TL başvurusu sonuç sorgulama: 1000 TL Sosyal yardım parası kimlere verilecek, pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları nedir?

tarafından koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara sağlanan 1100 TL pandemi destek parası ile ilgili geçtiğimiz günlerde Bakan Derya Yanık tarafından açıklama yapılmış ve 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine bu nakdi desteğin sağlanacağı duyurulmuştu. Geçtiğimiz sene 1000 TL olarak verilen bu ödenek bu sene ise 1100 TL olarak verilmeye başlanırken bu ödenekten faydalanmak isteyen binlerce kişi " ile sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?" soruları gündeme taşındı. İşte yapılacak nakdi yardıma ilişkin tüm detaylar…

e-Devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 1000 TL Sosyal yardım parası kimlere verilecek, pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları nedir?

Tam kapanma programı kapsamında koronavirüs salgınından ekonomik açıdan olumsuz yönde etkilenen 2 milyonu aşkın vatandaşa 1100 TL verileceği geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile müjdelenmişti. Milyonlarca vatandaş bu kapsamda ekranı üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirirken öte yandan konuyla ilgili olarak "e-Devlet ile sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal yardım başvuru sürecine dair bilinmesi gerekenleri geçtiğimiz günkü açıklamasında duyurmuştu.

e-Devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 1000 TL Sosyal yardım parası kimlere verilecek, pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları nedir?

NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını bildirdi. Bakan Yanık, söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtti. Program ile gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

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e-Devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 1000 TL Sosyal yardım parası kimlere verilecek, pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları nedir?

BAYRAMA KADAR TESLİM EDİLECEK

Öte yandan bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri ramazan bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da ödemeleri ile birlikte yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 lira tutarında nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

e-Devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 1000 TL Sosyal yardım parası kimlere verilecek, pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları nedir?

2 MİLYON HANE

2 milyonu aşkın haneye 1100 lira '' ödemesi yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, 1100 lira tutarında Tam Kapanma Programı ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi.

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e-Devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 1000 TL Sosyal yardım parası kimlere verilecek, pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları nedir?

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında '' ödemesi gerçekleştireceğiz."

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

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