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Haberler Yaşam e devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı! Pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 22.06.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 17:14

e devlet ve sonuç ekranı! başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen sorgulaması devam ediyor. Daha önceden 1000 TL olan sosyal yardım parası ihtiyaç sahiplerine belli şartlar karşılığında ödeniyor. Tam Kapanma döneminde başlayan 2 milyonu aşkın vatandaşımıza sağlanan bu nakdi ücret desteğinin başvurularına ilişkin ekranın halen açık olması nedeniyle ihtiyaç sahipleri işlemlerine devam ediyor. E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvuru ve sonuç işlemleri ile birlikte nasıl yapılır? e devlet başvurusu ve sonuç ekranı!

e devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı! Pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz aylarda tam kapanma sürecinde hane bazlı olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen parası binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Önceleri 1000 TL olarak verilen miktar 3.faz dönemi ile birlikte 2021 yılında 1100 TL pandemi sosyal destek parası olarak belirlenmişti. Salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek için başvuru yapmak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Yardım parasına başvurmadıysanız ve başvurmak istiyorsanız son gün 30 Haziran. Peki e devlet nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı!

e devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı! Pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yatacak?

1100 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU VE SONUÇ EKRANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından e-devlet başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.

İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilir.

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e devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı! Pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yatacak?

Pandemi nedeniyle zor şartlar altında yaşan ailelere, tarafından 1000 TL yardım yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu destek ödemesini 100 TL artırılarak 1100 TL yaptığı açıklandı.

İhtiyaç sahibi aileler 1100 TL yardım başvurusunun ne zaman verileceğini merak ediyor. Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

e devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı! Pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yatacak?

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

e devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı! Pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yatacak?

SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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