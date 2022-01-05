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Haberler Yaşam Bedelli askerlik 2022 yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Devlet MSB BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULA!
Giriş Tarihi: 05.01.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 11:14

Bedelli askerlik 2022 yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Devlet MSB BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULA!

Binlerce yükümlünün gözü kulağı bedelli askerlik yerleri açıklamasına çevrildi. 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam eden başvuruların ardından işlemlerini tamamlayan adaylar yeni dönemde 21 günlük olarak gidecekleri ve vatani görevlerini tamamlayacakları tarihleri ve yerleri merak ediyor. Bu noktada ise "Bedelli askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere detaylar e-Devlet MSB ASAL ekranı üzerinden sorgulanıyor. İşte Ocak ayı bedelli askerlik yerleri sorgulama öğrenme ekranı ve tüm detaylar…

e-Devlet Bedelli Askerlik Yerleri Sonuçları Sorgulama ekranı! 2022 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yeni senenin ilk ayıyla birlikte gündeme gelen bir konu da bedelli askerlik yerleri oldu. Binlerce aday gözünü gelecek son dakika açıklamasına çevirirken öte yandan bugün de sabah saatlerinden itibaren e-Devlet ekranı üzerinden sorgulamalar gerçekleştiriliyor. Öte yandan "2022 Bedelli askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvuruda bulunan yükümlülerin sevk ve celp tarihleri Ocak ayı içerisinde e-devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, Bedelli askerlik yerleri başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

e-Devlet Bedelli Askerlik Yerleri Sonuçları Sorgulama ekranı! 2022 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2022 BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik başvuruları sonrası kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. MSB'den yapılan açıklamada, kura çekimi ve sınıflandırma sonuçlarının 2022 Ocak ayında açıklanması bekleniyor.

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e-Devlet Bedelli Askerlik Yerleri Sonuçları Sorgulama ekranı! 2022 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

e-Devlet Bedelli Askerlik Yerleri Sonuçları Sorgulama ekranı! 2022 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak,

5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,

e-Devlet Bedelli Askerlik Yerleri Sonuçları Sorgulama ekranı! 2022 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

7. Sınıflandırma veya kura çekimi işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

8. Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,

9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.

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