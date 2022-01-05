Bedelli askerlik 2022 yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Devlet MSB BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULA!

Binlerce yükümlünün gözü kulağı bedelli askerlik yerleri açıklamasına çevrildi. 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam eden başvuruların ardından işlemlerini tamamlayan adaylar yeni dönemde 21 günlük olarak gidecekleri ve vatani görevlerini tamamlayacakları tarihleri ve yerleri merak ediyor. Bu noktada ise "Bedelli askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere detaylar e-Devlet MSB ASAL ekranı üzerinden sorgulanıyor. İşte Ocak ayı bedelli askerlik yerleri sorgulama öğrenme ekranı ve tüm detaylar…