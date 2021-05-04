E-Devlet çalışma izin belgesi alma: Yasakta çalışma izin belgesi görev belgesi nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma ekranı e-Devlet

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı sürecinde çalışma zorunluluğu olan vatandaşlar muafiyet kapsamına alındı. Muaf kabul edilen meslek grupları mensupları, çalışma izni belgesi ile yasakta ev ve iş arasında hareket edebiliyor. Bu nedenle yasakta çalışma izin belgesi (görev belgesi) nasıl alınır sorusu son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma ekranı e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesinin süresinin uzatıldığını duyurmuştu. Bunun üzerine E-Devlet çalışma izin belgesi alma yöntemleri ve çalışma izin belgesi nasıl alınır sorusunun yanıtı araştırılır oldu.