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Haberler Yaşam E Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? Bakan Soylu açıkladı: İşte sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma ekranı burada!
Giriş Tarihi: 29.04.2021 13:34 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 14:07

E Devlet ? Bakan Soylu açıkladı: İşte alma ekranı burada!

E Devlet çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan 17 günlük tam kapanmayı kamuoyuna duyurmuştu. Bu akşam 19.00'da başlayacak olan tam kapanma öncesi işlerine devam edecek olan vatandaşlar E Devlet çalışma izin belgesi nasıl, nereden alınır sorusunun yanıtını araştırıyor. Bilindiği üzere, market, bakkal, üretim, lojistik, tedarik gibi sektörlerde çalışanların çalışma izni belgesi almaları gerekiyor. Çalışma izin belgesine ilişkin açıklama ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Peki, E Devlet ? İşte alma ekranı!

E Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? Bakan Soylu açıkladı: İşte sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma ekranı burada!

17 günlük tam kapanma bu akşam itibariyle başlıyor. Korona salgınının önüne geçebilmek adına 17 günlük tam kapanma kararı geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda alınmıştı. Sokağa çıkma yasağı süresince, muaf olanlar, cezai durumla karşılaşmamak adında çalışma izni alabilecekler. Sokağa çıkma yasağı çalışma belgesi ile ilgili açıklama ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, " üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak." İfadelerini kullandı. Buna göre, E Devlet ? İşte alma ekranı!

E Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? Bakan Soylu açıkladı: İşte sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma ekranı burada!

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar üzerinden kolaylıkla Covid-19 (koronavirüs) çalışma izin belgesi alabilecekler. Soylu, şunları kaydetti: "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız yarın (bugün) akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak.

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E Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? Bakan Soylu açıkladı: İşte sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma ekranı burada!

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA EKRANI 2021

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. SGK kaydı almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? Bakan Soylu açıkladı: İşte sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma ekranı burada!

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA EKRANI

Markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar üzerinden kolaylıkla Covid-19 (corona virüsü) çalışma izin belgesi alabilecekler.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? Bakan Soylu açıkladı: İşte sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma ekranı burada!

Çalışma izni almak isteyenler, 'e giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girmesi gerekiyor.

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