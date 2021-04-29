E Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? Bakan Soylu açıkladı: İşte sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma ekranı burada!

E Devlet çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan 17 günlük tam kapanmayı kamuoyuna duyurmuştu. Bu akşam 19.00'da başlayacak olan tam kapanma öncesi işlerine devam edecek olan vatandaşlar E Devlet çalışma izin belgesi nasıl, nereden alınır sorusunun yanıtını araştırıyor. Bilindiği üzere, market, bakkal, üretim, lojistik, tedarik gibi sektörlerde çalışanların çalışma izni belgesi almaları gerekiyor. Çalışma izin belgesine ilişkin açıklama ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Peki, E Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? İşte sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma ekranı!