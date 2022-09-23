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Haberler Yaşam e-DEVLET Doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor! 450-1150 TL Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere veriliyor? İşte şartları!
Giriş Tarihi: 23.09.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 14:17

e-DEVLET Doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor! 450-1150 TL Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere veriliyor? İşte şartları!

Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu için e-Devlet üzerinden başvurular alınmaya başladı. Kış aylarında artan faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar devlet tarafından verilen bu tüketim desteğinden faydalanabiliyor. Bu noktada ise "Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman yatıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili birkaç hafta önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan açıklama gelmişti. Peki, 450-1150 TL Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman yatıyor? İşte detaylar...

e-DEVLET Doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor! 450-1150 TL Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere veriliyor? İşte şartları!

Doğalgaz desteği fatura yardımı için başvuru ekranı e devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Yapılan duyuruya göre; ödenmekte olan tutarlar bölgedeki iklim koşullarına göre 450 TL ila 1.150 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Hal böyleyken ise "Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman yatıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte e-Devlet Doğalgaz desteği fatura yardımı başvuru ekranı ve detaylar.

e-DEVLET Doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor! 450-1150 TL Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere veriliyor? İşte şartları!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DOĞALGAZ YARDIMI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğalgaz tüketim desteği programını bu yıl da sürdüreceğiz. Ev sahibi veya kiracı, tüm vatandaşlarımız 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden başvurularını yapabilirler Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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e-DEVLET Doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor! 450-1150 TL Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere veriliyor? İşte şartları!

BAKAN'DAN DOĞALGAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz Destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek" ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:

"Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak."

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" dedi.

e-DEVLET Doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor! 450-1150 TL Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere veriliyor? İşte şartları!

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR, AYLIK KAÇ TL?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden ve doğal gaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini aktararak, tutarın yıllık 450 TL ile 1150 TL arasında değişeceğini duyurdu.

Yanık; "Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 lira ile 575 lira arasında değişecek." ifadelerini kullandı.

e-DEVLET Doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor! 450-1150 TL Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere veriliyor? İşte şartları!

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Doğalgaz tüketim desteği için geçen sene belirlenen şartlar ve nereden başvurulacağı bilgisi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şu açıklamalarda bulunmuştu. Bu yılda bu şartların geçerli olacağı öngörülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçen sene yaptığı yazılı açıklamada, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" demişti.

DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceği önceki dönemde açıklanmıştı.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" demişti.

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