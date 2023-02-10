E-DEVLET FAY HATTI SORGULAMA EKRANI || Türkiye deprem risk haritası 2023 ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye deprem risk haritası ve fay hattı sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Adana, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Malatya, Adıyaman'da büyük yıkıma yol açan depremin bilançosu saatler geçtikçe ağırlaşıyor. Yüzyılın en büyük afetinin ardından paniğe kapılan vatandaşlar ise "evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusuna yanıt arıyor. AFAD tarafından hazırlanan fay hattı sorgulama ekranı ve Türkiye fay hattı haritası gündemdeki yerini koruyor. Peki, Türkiye'de en riskli deprem bölgeleri hangileri? İşte fay hattı sorgulama e devlet ekranı ve tüm detaylar.