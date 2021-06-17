E devlet ile 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı! 1000 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

1000 TL sosyal yardım başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden devam ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik zorluk çeken vatandaşlara maddi imkan olarak sunulan pandemi destek parası başvuru ve sonuç sorgulam gibi işlemler yine e devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Daha önce 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" ile nakdi destek sağlayacağız açıklaması gelmişti. Bu noktada vatandaşlar "1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yatıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte E devlet ile 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı, şartları ve sürece dair tüm detaylar…