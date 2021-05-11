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Haberler Yaşam e devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama ekranı! 1100 TL sosyal yardımı pandemi destek başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler ne zaman alabilir?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 06:22 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 10:42

e devlet ile başvurusu sonuç sorgulama ekranı! 1100 TL sosyal yardımı pandemi destek başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler ne zaman alabilir?

Koronavirüs sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşların gündeminde başvurusu ile ilgili sorgulamalar yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında başlattığı yardım programında sosyal yardım parasının 2 milyonun üzerindeki ihtiyaç sahibi haneye verileceğini duyurmuştu. Başvuru yapmak isteyenler ise internet üzerinden 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek sorusuna yanıt arıyor. E Devlet üzerinden yapılacak olan başvuruların sonuçları yine E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Buna göre; nasıl yapılır? E devlet ile 1100 TL sosyal yardım pandemi destek başvuru ve sonuç sorgulama ekranı ile ilgili tüm detaylar…

e devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama ekranı! 1100 TL sosyal yardımı pandemi destek başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler ne zaman alabilir?

pandemi destek başvurusu ile ilgili son dönemde merak edilenler artış gösterdi. Salgın boyunca maddi açıdan ekonomik sıkıntı çeken ailelere ödenecek ödenekle ilgili olarak ile sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, pandemi destek parası kimlere ne zaman verilecek sorusuna yanıt aranıyor. Bakan Derya Yanık sosyal yardım pandemi parası başvuru sürecine dair bilinmesi gereken tüm detayları duyururken sosyal yardım parası başvuruları ve sonuç sorgulama işlemlerinin e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği biliniyor. Gelen son duyuruda daha önce bin liralık destekten yararlanmış olanlar da başvuruda bulunamayacak. Bu kapsamda; nasıl yapılır? E devlet ile 1100 TL sosyal yardım pandemi destek başvuru ve sonuç sorgulama ekranı

e devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama ekranı! 1100 TL sosyal yardımı pandemi destek başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler ne zaman alabilir?

NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını bildirdi. Bakan Yanık, söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtti. Program ile gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

1100 TL SOSYAL YARDIM DESTEK PARASI BAŞVURU VE SONUÇ EKRANI!

1100 TL pandemi destek başvuru sonuçları ile ilgili son gelişmeler milyonların gündeminde bulunuyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi. e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına ödemelerin yapılacağı bakanlık tarafından açıklandı.

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e devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama ekranı! 1100 TL sosyal yardımı pandemi destek başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler ne zaman alabilir?

BAYRAMA KADAR TESLİM EDİLECEK

Öte yandan bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri ramazan bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 lira tutarında nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

e devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama ekranı! 1100 TL sosyal yardımı pandemi destek başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler ne zaman alabilir?

2 MİLYON HANE

2 milyonu aşkın haneye 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, 1100 lira tutarında Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

e devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama ekranı! 1100 TL sosyal yardımı pandemi destek başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler ne zaman alabilir?

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Öte yandan Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi.

PTT HESABI OLMAYANLARIN DURUMU

Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

İLAVE KAYNAK

Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktarımında bulunacak.

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