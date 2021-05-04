Genelgede muafiyet kapsamında bulunanlara yönelik 2 ayrı izin sisteminin olduğu hatırlatıldı. Esas yöntem olan e-başvuru sitemi üzerinden 2 Mayıs saat 17.00'ye kadar 2 milyon 677 bin çalışma izni görev belgesinin verildiği, muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden çeşitli nedenlerle belge alamayanlar için ise işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatıldığı aktarıldı.



Muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden henüz çalışma izni görev belgesi alamayan işyeri sahipleri, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları için de yeni düzenlemenin yapıldığı ve bu amaçla Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli entegrasyonların sağlandığı bildirildi.

Valiler ve kolluk kuvvetleri tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinde çalışma izni görev belgeleri detaylı olarak kontrole tabi tutulacağı ve herhangi bir suistimalin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemler gerçekleştirileceği ifade edildi.