E-devlet ile cenaze işlemleri izin belgesi: Tam kapanmada cenazesi olanlar yasaktan muaf mı?

E-devlet sistemi üzerinden seyahat izin belgesi ve sokağa çıkma yasağından muafiyet belgesi alınabiliyor. Muafiyet için e-devlet sigortalı çalıştığınız iş yeriniz ile koordineli çalışarak verileri otomatik alırken, şehirler arası seyahat için gerekçe ve belge gerekiyor. Bu noktada, "Tam kapanmada cenazesi olanlar yasaktan muaf mı?" sorusu, cenazesi olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, tam kapanma konulu İçişleri Bakanlığı genelgesine göre E-devlet ile cenaze işlemleri izin belgesi alınıp alınamadığına ilişkin detaylar...