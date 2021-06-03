E-devlet ile hibe desteği başvuru ekranı - şartları: E-devlet ile esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hibe desteği ne zaman yatacak?

Esnafa hibe desteği başvuru ekranı e-devlet aracılığı ile geçtiğimiz günlerde açılmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara sağlanmakta olan nakdi destek ödemelerine geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda "E-devlet ile esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hibe desteği ne zaman yatacak?" gibi sorular ödenekten faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından yanıt aramaya başladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuyla ilgili detayları paylaşmıştı. İşte esnafa hibe desteği başvuru ekranı ve şartları gibi merak edilen tüm detaylar…