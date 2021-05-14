E-Devlet ile pandemi sosyal destek parası 1100 TL yardım başvurusu sonuç ekranı! 1100 TL sosyal yardım parası yattı mı, başvurular nasıl yapılır, şartları nedir?

Tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programı başlatıldığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklanmıştı. Yapılan açıklamalar sonrası pandemi parası başvuru şartları ve sonuç sorgulama ekranı hakkında araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Ödemeler e-Devlet başvurularında bulunan banka hesaplarına ya da PTT kartlarına yatırılacak olup her ikisi bulunmayanların ise konutlarına kadar teslim edilecek. Bu bağlamda; 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? Sosyal yardım parası 1100 TL yardım başvurusu ve sonuç ekranı!