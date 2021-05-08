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Haberler Yaşam e devlet ile Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kaç gün geçerli? Şehirler arası (yol izni) seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 07:32

e devlet ile nasıl alınır, kaç gün geçerli? Şehirler arası (yol izni) nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

genelgesine göre şehirler arası seyahat etmek isteyenler alması gerekiyor. 17 gün sürecek olan tam kapanma sokağa çıkma yasağında belli sebeplerden dolayı seyahat etmek isteyenler başvurularını e devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. E devlet üzerinden temin edilen seyahat belgeleri, ayrıca alo 199 hattı üzerinden de tamamlanıyor. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor. Öte yandan şehirler arası ulaşım yapmak isteyen vatandaşların yol izni yani seyahat izin belgesi alması için belli şartları taşıması gerekiyor. ? E- devlet nasıl yapılır, şartları nelerdir, kaç gün geçerli?

e devlet ile Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kaç gün geçerli? Şehirler arası yol izni seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

alma işlemleri ile ilgili sorgulamalar son dönemde epey merak ediliyor. Belli sebeplerden dolayı şehirler arası seyahat etmek zorunda kalan vatandaşların yol izni denilen seyahat belgesini alması gerekiyor. Bazı özel durumu bulunan vatandaşlara verilen seyahat izin belgeleri E devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı üzerinden ya da 'nın seyahat izin belgesi danışma numarasını arayarak alınabiliyor. Bu kapsamda; ? E- devlet nasıl yapılır, şartları nelerdir, kaç gün geçerli?

e devlet ile Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kaç gün geçerli? Şehirler arası yol izni seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

sorgulamaları hafta içi hafta sonu farketmeksizin sorgulanmaya devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Seyahat izin belgesi olmayanlara uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında bilet kesilmeyecek.

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SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA İŞLEMLERİ

Seyahat izin belgesi alma işlemlerine yoğun ilgi devam ediyor. Gün içerisinde birçok vatandaş konuyla ilgili olarak özellikle bu belgeyi alabilmenin şartlarını merak ederken öte yandan bu belgenin başvurusu yalnızca valilik ve kaymakamlık gibi yerlerden değil e devlet sistemi üzerinden elektronik başvuru ile de gerçekleştirilebiliyor. ve ALO 199 üzerinden yapılabilen detayları şöyle;

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e devlet ile Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kaç gün geçerli? Şehirler arası yol izni seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, KİMLER ALABİLİR, ŞARTLARI NELERDİR?

Şehirler arası seyahat yapılması için tarafından adına 'yol izni' de denilen almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Seyahat izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

e devlet ile Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kaç gün geçerli? Şehirler arası yol izni seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşlarımızın şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.

2.1- Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli oluşturulacaktır.

e devlet ile Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kaç gün geçerli? Şehirler arası yol izni seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

ZORUNLU HAL SAYILACAK DURUMLAR;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

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