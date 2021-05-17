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Haberler Yaşam e-Devlet ile sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama: 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 17.05.2021 07:12 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 07:14

ile başvurusu ve sonuç sorgulama: 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?

Salgın döneminde maddi anlamda negatif yönlü etkilenen vatandaşlara sağlanmakta olan 1100 TL pandemi destek parası vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bakan Derya Yanık'ın açıklamalarına göre; 2 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine verilecek olan bu nakdi destek ödemelerinin büyük bir kısmı bayramdan önce gerçekleştirilmişti. Bu noktada ise " ile sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte pandemi desteği ödemelerine ilişkin detaylar ve başvuru sürecinin ayrıntıları…

e-Devlet ile sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama: 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?

İhtiyaç sahiplerinin sistemi üzerinden yaptığı başvurularla sağlanmakta olan 1100 TL pandemi destek parası başvuru süreci halen devam ediyor. 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' kapsamında bayramdan önce 2 milyondan fazla vatandaşa verilen bu nakdi destek ödemesinin ardından vatandaşlar "e-Devlet ile sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte e-Devlet ile başvuru sürecine ilişkin merak edilenler…

e-Devlet ile sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama: 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?

NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ 2021

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı '' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını bildirdi. Bakan Yanık, söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtti. Program ile gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

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e-Devlet ile sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama: 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?

1100 TL SOSYAL YARDIM DESTEK PARASI BAŞVURU VE SONUÇ EKRANI!

1100 TL pandemi destek başvuru sonuçları ile ilgili son gelişmeler milyonların gündeminde bulunuyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı '' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi. başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına ödemelerin yapılacağı bakanlık tarafından açıklandı.

e-Devlet ile sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama: 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?

Öte yandan bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri ramazan bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da ödemeleri ile birlikte yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 lira tutarında nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

e-Devlet ile sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama: 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?

2 MİLYON HANE

2 milyonu aşkın haneye 1100 lira '' ödemesi yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, 1100 lira tutarında Tam Kapanma Programı ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında '' ödemesi gerçekleştireceğiz."

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

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