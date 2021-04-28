İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle seyahat izin belgesi sorgulamaları yeniden başladı. Son olarak sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması olmak üzere ilk kez bu kadar kapsamlı olarak ele alınan tam kapanma tedbirinde tüm son dakika detayları belli olurken seyahat izin belgesi nasıl alınır, seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir sorusuna yanıt aranıyor. Seyahat yapılacak vatandaşların e-devlet üzerinden izin istemeleri gerekiyor. Buna göre; Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Sokağa çıkma yasağı kapsamında seyahat izin belgesi en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında haberimizden bilgi sahibi olabilirsiniz.