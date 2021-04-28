İki haftalık tam kapanma kararına ek olarak seyahat izin belgesi milyonların gündemine geliyor. Seyahat izin belgesi almak isteyenler e devlet ekranına yoğunluk kazandırıyor. Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekirken seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir sorusuna yanıt arıyor. Bununla beraber, il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar da E-Devlet ve ALO 199 hattı ile seyahat izin belgesi başvurusu sorgulama yapmak istiyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, seyahat izin belgesi almak için gerekli olan şartlar kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre; Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Kimler telefon ve e devlet ile seyahat izin belgesi alabilir, başvuru şartları nelerdir? İşte seyahat izin belgesi alma ve başvuru ekranı ile ilgili detaylar…