Sokağa çıkma yasağında çalışmaya devam edecek olan vatandaşlar e-Devlet aracılığı ile çalışma izin belgesi adıyla da bilinen SGK kayıt belgesi temin ediyor. T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılmasının ardından kişilerin sigortalı olarak çalıştığını gösteren belgenin kısıtlamadan muaf olan çalışan vatandaşlar için izin belgesi yerine geçtiği biliniyor. Bu noktada ise "e-Devlet ile sokağa çıkma yasağında SGK kayıt belgesi nasıl alınır, yeterli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte e-Devlet giriş ekranı ile SGK kayıt belgesi alma ve oluşturma…