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Haberler Yaşam e devlet Sosyal yardım 1100 TL pandemi destek parası başvuru ve sonuç sorgula ekranı: 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 02.07.2021 16:51 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 16:51

e devlet Sosyal yardım 1100 TL pandemi destek parası başvuru ve sonuç sorgula ekranı: 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 1100 TL sosyal yardım başvurusu binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Yardım parası için başvuruların 30 Haziran'da sona ereceği bilinirken konuya yönelik pandemi sosyal destek parası sorgulamaları hız kazandı. İhtiyaç sahibi hanelere ödenecek olan pandemi parası olarak bilinen sosyal yardım parası başvuruları ve sonuç sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Peki 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimler alabilir? E devlet Sosyal yardım 1100 TL pandemi destek parası başvuru ve sonuç sorgula ekranı

e devlet Sosyal yardım 1100 TL pandemi destek parası başvuru ve sonuç sorgula ekranı: 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Geçtiğimiz seneye oranla artış gösteren 1100 TL sosyal yardım parası ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlandığı yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, pandemi sosyal destek parası hakkında merak edilen tüm detayları kamuoyuna duyurmuştu. Peki 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e devlet Sosyal yardım 1100 TL pandemi destek parası başvuru ve sonuç sorgula ekranı ve tüm detaylar…

e devlet Sosyal yardım 1100 TL pandemi destek parası başvuru ve sonuç sorgula ekranı: 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

1100 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU VE SONUÇ EKRANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından e-devlet başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.

İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilir.

Pandemi nedeniyle zor şartlar altında yaşan ailelere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL yardım yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu destek ödemesini 100 TL artırılarak 1100 TL yaptığı açıklandı.

İhtiyaç sahibi aileler 1100 TL yardım başvurusunun ne zaman verileceğini merak ediyor. Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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e devlet Sosyal yardım 1100 TL pandemi destek parası başvuru ve sonuç sorgula ekranı: 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

e devlet Sosyal yardım 1100 TL pandemi destek parası başvuru ve sonuç sorgula ekranı: 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

e devlet Sosyal yardım 1100 TL pandemi destek parası başvuru ve sonuç sorgula ekranı: 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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