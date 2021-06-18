MEB tarafından yapılan açıklama doğrultusunda ikinci dönem karneler dijital karne olarak E Okul VBS sistemi üzerinden verilecek. Bu kapsamda; "E Okul ile karne notları nasıl görüntülenir, saat kaçta verilecek?" gibi soruların yanıtları hakkında araştırmalar sabah saatleri itibarıyla yapılmaya başlandı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi E Okul VBS girişi dijital karne notları görüntüleme ekranına ulaşmak için sorgulama yapıyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden; karne notları sorgulama, takdir teşekkür belgesi hesaplama, dönem sonu not ortalaması gibi pek çok bilgiye ulaşılacak. MEB E Okul VBS giriş ekranı ve dijital karne notları görüntüleme sayfası.