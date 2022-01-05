e Okul giriş ekranı: e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci/öğretmen girişi nasıl yapılır, 1. Dönem 2. Yazılı sınav sonuçları açıklandı mı?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerinden sınav sonuçları sorgulanmaya başladı. 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatili öncesinde 1. Döneme ait ikinci sınavların sonuçları da öğretmenler tarafınca sisteme yüklenmeye başladı. Hal böyleyken "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi nasıl yapılır, 1. Dönem 2. Yazılı sınav sonuçları açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. e-Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı ile sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz...