E Okul ile takdir teşekkür hesaplama! 2022 Takdir ve teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karnelerini alacak olan öğrenciler e okul takdir teşekkür hesaplama işlemlerini merak ediyor. 70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak olup 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacaklar. Bilindiği gibi, milyonlarca öğrencinin takdir veya teşekkür alıp alamayacağını elde ettiği sınav sonuçları akabinde belli oluyor. Peki E Okul ile takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? 4.5.6.7.8.9.10.11.12 Sınıflar için 2022 Takdir ve teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? İşte detaylar