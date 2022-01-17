E Okul ile takdir teşekkür hesaplama! 2022 Takdir ve teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır?

TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Dönem puanlarının ortalaması 70'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden 85 ve yukarı puan alanlar takdir belgesi alırlar.

TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Teşekkür belgesi puanı detayları merak ediliyor. Dönem puanlarının ortalaması 70'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden 70,00-84,99 arası alan öğrenciler ise teşekkür belgesi alırlar.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeleğinde şu detaylar yer aldı;

"(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir"