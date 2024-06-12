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e-Okul kapanış tarihi 2024 || MEB 2. dönem e-Okul ne zaman kapanacak, not ve devamsızlık girişi hangi tarihte bitecek?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
11:58
e-Okul kapanış tarihi 2024 || MEB 2. dönem e-Okul ne zaman kapanacak, not ve devamsızlık girişi hangi tarihte bitecek?
e-okul kapanış tarihi araştırılmaya başladı. 2023-2024 yılının sonuna geliniyor. Bu dönem karneleri için geri sayım başladı. e-Okul veli bilgilendirme sistemi ekranı ne zaman kapanacak? sorusuna yanıt aranıyor. Öğrenciler, okullardaki not durumlarını e-Okul sistemi üzerinden takip edebiliyor. 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılı biterken e- okul kapanacak mı, ne zaman kapanacak, not girişi hangi tarihte bitecek? İşte e-okul kapanış tarihi