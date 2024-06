e-Okul kapanış tarihi 2024 || MEB 2. dönem e-Okul ne zaman kapanacak, not ve devamsızlık girişi hangi tarihte bitecek?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrenci ve velilerin, okuldaki not durumu, karne ortalaması ve devamsızlık detaylarına eriştiği e-Okul sisteminin kapanması, not bilgisi girişinin tamamlanması anlamına geliyor.

e-Okul erişimi karne gününe kadar sürüyor. Not girişleri ise karne gününe birkaç gün kala sonlanıyor.

2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.