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Haberler Yaşam e-Okul kapanış tarihi 2024 || MEB 2. dönem e-Okul ne zaman kapanacak, not ve devamsızlık girişi hangi tarihte bitecek?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 11:58

e-Okul kapanış tarihi 2024 || MEB 2. dönem e-Okul ne zaman kapanacak, not ve devamsızlık girişi hangi tarihte bitecek?

e-okul kapanış tarihi araştırılmaya başladı. 2023-2024 yılının sonuna geliniyor. Bu dönem karneleri için geri sayım başladı. e-Okul veli bilgilendirme sistemi ekranı ne zaman kapanacak? sorusuna yanıt aranıyor. Öğrenciler, okullardaki not durumlarını e-Okul sistemi üzerinden takip edebiliyor. 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılı biterken e- okul kapanacak mı, ne zaman kapanacak, not girişi hangi tarihte bitecek? İşte e-okul kapanış tarihi

e-Okul kapanış tarihi 2024 || MEB 2. dönem e-Okul ne zaman kapanacak, not ve devamsızlık girişi hangi tarihte bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul giriş erkanı öğrenci ve veliler tarafından kontrol ediliyor. 2024 yılı not girişi ne zaman son bulacak gözler e-okulun kapanacağı güne çevrildi. Dönem sonuna gelirken öğrenciler takdir, teşekkür belge hesaplamaları yapıyor. Peki, e-Okula not girişi ne zaman bitecek?

e-Okul kapanış tarihi 2024 || MEB 2. dönem e-Okul ne zaman kapanacak, not ve devamsızlık girişi hangi tarihte bitecek?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
Öğrenci ve velilerin, okuldaki not durumu, karne ortalaması ve devamsızlık detaylarına eriştiği e-Okul sisteminin kapanması, not bilgisi girişinin tamamlanması anlamına geliyor.
e-Okul erişimi karne gününe kadar sürüyor. Not girişleri ise karne gününe birkaç gün kala sonlanıyor.
2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

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e-Okul kapanış tarihi 2024 || MEB 2. dönem e-Okul ne zaman kapanacak, not ve devamsızlık girişi hangi tarihte bitecek?

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.

E-OKUL GİRİŞ (VBS)

e-Okul kapanış tarihi 2024 || MEB 2. dönem e-Okul ne zaman kapanacak, not ve devamsızlık girişi hangi tarihte bitecek?

e- OKUL SINAV NOTU NASIL SORGULANIR?
e-Okul'a giriş yaptıktan sonra, sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayıp, karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilmek mümkündür.
Ayrıca 2023-2024 öğretim yılına dair birinci dönem sınav puanlarını görüntülemek isteyenler de, giriş yaptıktan sonra sol menüde bulunan "Öğrenci Bilgileri" bölümünün altındaki "Not Bilgisi" seçeneğini işaretleyerek, dönem sonu sınav notlarına ulaşabilir.

e-Okul kapanış tarihi 2024 || MEB 2. dönem e-Okul ne zaman kapanacak, not ve devamsızlık girişi hangi tarihte bitecek?

e- OKUL DEVAMSIZLIK NASIL SORGULANIR?
1) E Okul sayfasına girişinizi yapın.
2) Sınav Bilgileri bölümünün altında bulunan Öğrenci Bilgileri kısmına tıklayın.
3) Önünüze çıkan panelde ikinci sırada bulunan 'Devamsızlık Bilgisi'ne giriniz

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