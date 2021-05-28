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Haberler Yaşam e Okul LGS sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? işte e-Okul VBS öğrenci girişi MEB İLE 2021 LGS sınav giriş belgesi alma ekranı!
Giriş Tarihi: 27.05.2021 21:16 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 01:35

e Okul ve sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? işte e-Okul VBS öğrenci girişi MEB İLE alma ekranı!

kapsamında düzenlenecek olan MEB için e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sorgulamalar devam ediyor. Liseye geçecek öğrencilerin Haziran ayında katılım sağlayacağı sınava kısa bir süre kala MEB tarafından yapılan açıklamada belgelerin sistem üzerinden 27 Mayıs itibarıyla erişime açılacağı ifade edilmişti. Bu kapsamda "e-Okul öğrenci giriş ekranı ile sorgulama nasıl yapılır, sınav yerleri açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021 LGS sınav giriş belgesi alma sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

e Okul LGS sınav giriş belgesi alma ekranı | MEB İLE 2021 LGS sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı!

Bu sene 6 Haziran tarihinde 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımı ile gerçekleşecek Liseye Geçiş Sınavı için e-Okul ve yerleri sorgulama işlemleri başladı. Öğrenci ve veliler bu noktada konuyla ilgili araştırmalarını sürdürürken bilindiği üzere MEB tarafından yapılan açıklamada 27 Mayıs itibarıyla erişime açılacak belgelerin aynı zamanda okul müdürlükleri tarafınca mühürleneceği ve öğrencilere teslim edileceği ifade edilmişti. Buna göre "e-Okul öğrenci giriş ekranı ile LGS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır, sınav yerleri açıklandı mı?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte e-okul giriş ile sorgulama ekranı…

e Okul LGS sınav giriş belgesi alma ekranı | MEB İLE 2021 LGS sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı!

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecektir.

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e Okul LGS sınav giriş belgesi alma ekranı | MEB İLE 2021 LGS sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı!

LGS SINAV GİRİŞİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Liselere Geçiş Sınavı giriş belgeleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Giriş belgelerini görüntülemek isteyenler aşağıda bulunan direkt adres üzerinden VBS sistemine giriş sayfasına geçiş yapabilir. Resimdeki rakamlar, öğrenci T.C kimlik numarası ve öğrenci okul numarası ile Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapılabilir. VBS güvenlik kontrolünde öğrenciye ait bilgileri yanıtladıktan sonra sol tarafta bulunan menüden giriş belgesi görüntülenir.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

e Okul LGS sınav giriş belgesi alma ekranı | MEB İLE 2021 LGS sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı!

YURTDIŞINDAKİ ÖĞRENCİLER DİKKAT!

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

e Okul LGS sınav giriş belgesi alma ekranı | MEB İLE 2021 LGS sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı!

LGS NE ZAMAN?

LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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