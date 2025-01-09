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e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi hangi tarihte bitecek belli oldu mu? 2025 MEB 1. dönem e-Okul kapanış tarihi!
Giriş Tarihi: 09.01.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
14:45
e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi hangi tarihte bitecek belli oldu mu? 2025 MEB 1. dönem e-Okul kapanış tarihi!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı 1. dönem sonu için e-Okul sisteminin kapanış tarihini gündemde. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde kullanılan e-Okul sistemi, not girişleri ve devamsızlık bilgileri gibi işlemler için belirlenen tarihlerde kapatılacak. Peki, e-Okul sistemi ne zaman kapanacak ve not girişi hangi tarihte sona erecek? İşte, detaylar...