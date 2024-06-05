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Giriş Tarihi: 05.06.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 13:50

e-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK, not girişleri kapandı mı, devamsızlık girişi bitti mi? 2024 MEB e-Okul kapanma tarihi

e-Okul kapanış tarihi gündemde! 2023-2024 Eğitim öğretim yılının bitmesine sayılı günler kala öğrenci ve velilerin gündeminde MEB e-Okul kapanma tarihi yer alıyor. Sınavların tamamlanmasının ardından e-Okul sistemine ziyaretler de artış gösterdi. Öğrenciler sınav sonuçlarını ve karne notlarını e-Okul sistemi üzerinden sorguluyor. Peki, e-okul ne zaman kapanacak, not girişleri kapandı mı, devamsızlık girişi bitti mi? İşte, 2024 MEB e-Okul kapanma tarihi!

e-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK, not girişleri kapandı mı, devamsızlık girişi bitti mi? 2024 MEB e-Okul kapanma tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimine göre öğrenciler yakın zaman sonra karne alacak ve yaz tatiline giriş yapacak. Bu noktada ise e-Okul not girişleri öğrencilerin gündeminde. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor? İşte, 2024 MEB e-Okul kapanma tarihi!

e-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK, not girişleri kapandı mı, devamsızlık girişi bitti mi? 2024 MEB e-Okul kapanma tarihi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2023-2024 eğitim yılı,14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek ve 2024-2025 eğitim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

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e-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK, not girişleri kapandı mı, devamsızlık girişi bitti mi? 2024 MEB e-Okul kapanma tarihi

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

Not girişlerinin tamamlanması için kullanılan e-okul ekranının ise artık karne gününe kadar açık kalacağı belirtiliyor. Ancak öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerini, karne gününden birkaç gün önce kapatmaları bekleniyor.

e-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK, not girişleri kapandı mı, devamsızlık girişi bitti mi? 2024 MEB e-Okul kapanma tarihi

VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.

E OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ!

e-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK, not girişleri kapandı mı, devamsızlık girişi bitti mi? 2024 MEB e-Okul kapanma tarihi
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