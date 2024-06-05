e-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK, not girişleri kapandı mı, devamsızlık girişi bitti mi? 2024 MEB e-Okul kapanma tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimine göre öğrenciler yakın zaman sonra karne alacak ve yaz tatiline giriş yapacak. Bu noktada ise e-Okul not girişleri öğrencilerin gündeminde. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor? İşte, 2024 MEB e-Okul kapanma tarihi!