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e-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK, not girişleri kapandı mı, devamsızlık girişi bitti mi? 2024 MEB e-Okul kapanma tarihi
Giriş Tarihi: 05.06.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
13:50
e-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK, not girişleri kapandı mı, devamsızlık girişi bitti mi? 2024 MEB e-Okul kapanma tarihi
e-Okul kapanış tarihi gündemde! 2023-2024 Eğitim öğretim yılının bitmesine sayılı günler kala öğrenci ve velilerin gündeminde MEB e-Okul kapanma tarihi yer alıyor. Sınavların tamamlanmasının ardından e-Okul sistemine ziyaretler de artış gösterdi. Öğrenciler sınav sonuçlarını ve karne notlarını e-Okul sistemi üzerinden sorguluyor. Peki, e-okul ne zaman kapanacak, not girişleri kapandı mı, devamsızlık girişi bitti mi? İşte, 2024 MEB e-Okul kapanma tarihi!