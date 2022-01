e-Okul sistemi ne zaman kapanıyor, 1. Dönem yazılı sınav notu girişi için son tarih ne? e-Okul girişi öğrenci ve öğretmenlere ne zaman kapanacak?

İlk dönemin son günlerinde binlerce öğrenci, öğretmen ve velinin gündeminde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS son not giriş tarihi yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının 1. Dönemindeki yazılı sınav notları sisteme girilmeye başladı ve öğrenciler bu noktada karneler için adeta geri sayıma geçti. Hal böyleyken "E Okul ne zaman kapanacak, not girişi için son tarih nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere karnelerin verilmesinden önce belirlenen tarihe kadar öğretmenlerin not girişlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, E Okul not girişi öğretmenlere ve öğrencilere ne zaman kapanacak? İşte tüm detaylar…