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Haberler Yaşam e-Okul sistemi ne zaman kapanıyor, 1. Dönem yazılı sınav notu girişi için son tarih ne? e-Okul girişi öğrenci ve öğretmenlere ne zaman kapanacak?
Giriş Tarihi: 16.01.2022 14:02 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 14:06

e-Okul sistemi ne zaman kapanıyor, 1. Dönem yazılı sınav notu girişi için son tarih ne? e-Okul girişi öğrenci ve öğretmenlere ne zaman kapanacak?

İlk dönemin son günlerinde binlerce öğrenci, öğretmen ve velinin gündeminde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS son not giriş tarihi yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının 1. Dönemindeki yazılı sınav notları sisteme girilmeye başladı ve öğrenciler bu noktada karneler için adeta geri sayıma geçti. Hal böyleyken "E Okul ne zaman kapanacak, not girişi için son tarih nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere karnelerin verilmesinden önce belirlenen tarihe kadar öğretmenlerin not girişlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, E Okul not girişi öğretmenlere ve öğrencilere ne zaman kapanacak? İşte tüm detaylar…

e-Okul sistemi ne zaman kapanıyor, 1. Dönem yazılı sınav notu girişi için son tarih ne? e-Okul girişi öğrenci ve öğretmenlere ne zaman kapanacak?

e-Okul veli bilgilendirme sisteminde karne notları girişi devam ederken gözler "e okul ne zaman kapanacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İlkokul, ortaokul ve liselerde binlerce öğrenci ve öğretmen sistemin kapanacağı ve akabinde karnelerin verileceği gün için geri sayıma başladı. Hal böyle olunca da konuyla alakalı araştırmalar da hız kazandı. Buna göre; E Okul ne zaman kapanacak, not girişi için son tarih nedir? E-Okul öğrenci – öğretmen giriş ekranı ve tüm detaylar…

e-Okul sistemi ne zaman kapanıyor, 1. Dönem yazılı sınav notu girişi için son tarih ne? e-Okul girişi öğrenci ve öğretmenlere ne zaman kapanacak?

E-OKUL VBS SİSTEMİ NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi not girişleri karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir duyuru bulunmuyor. Öte yandan sistemdeki yoğunluk kaynaklı girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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e-Okul sistemi ne zaman kapanıyor, 1. Dönem yazılı sınav notu girişi için son tarih ne? e-Okul girişi öğrenci ve öğretmenlere ne zaman kapanacak?

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

e-Okul sistemi ne zaman kapanıyor, 1. Dönem yazılı sınav notu girişi için son tarih ne? e-Okul girişi öğrenci ve öğretmenlere ne zaman kapanacak?

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

e-Okul sistemi ne zaman kapanıyor, 1. Dönem yazılı sınav notu girişi için son tarih ne? e-Okul girişi öğrenci ve öğretmenlere ne zaman kapanacak?

E OKULDA NELER VAR?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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