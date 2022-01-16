e-Okul sistemi ne zaman kapanıyor, 1. Dönem yazılı sınav notu girişi için son tarih ne? e-Okul girişi öğrenci ve öğretmenlere ne zaman kapanacak?

e-Okul veli bilgilendirme sisteminde karne notları girişi devam ederken gözler "e okul ne zaman kapanacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İlkokul, ortaokul ve liselerde binlerce öğrenci ve öğretmen sistemin kapanacağı ve akabinde karnelerin verileceği gün için geri sayıma başladı. Hal böyle olunca da konuyla alakalı araştırmalar da hız kazandı. Buna göre; E Okul ne zaman kapanacak, not girişi için son tarih nedir? E-Okul öğrenci – öğretmen giriş ekranı ve tüm detaylar…