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Haberler Yaşam E Okul VBS giriş ile karne notları ve ortalama sorgulama 2021: MEB E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi öğrenci girişi yap!
Giriş Tarihi: 16.06.2021 15:43 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 15:43

giriş ile karne notları ve ortalama sorgulama 2021: MEB E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi öğrenci girişi yap!

Okulların kapanmasına ve yaz tatilinin başlamasına çok az bir zaman kaldı. MEB'in açıklamasına göre, okullar 2 Temmuz'da kapanacak. Öğrenciler, 18 Haziran'dan itibaren dijital karneleri alacak, 2 Temmuz'da ise yüz yüze karnelerini alabilecek. Durum böyle olunca, girişi üzerindeki yoğunluk da arttı. Öğrenciler, takdir teşekkür hesaplama, karne notları ve devamsızlık sorgulama gibi birçok işlemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Peki, karne notları ve ortalama nasıl öğrenilir? İşte, MEB E-Okul Veli Bilgilendirme VBS öğrenci giriş ekranı

E Okul VBS giriş ile karne notları ve ortalama sorgulama 2021: MEB E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi öğrenci girişi yap!

Okullarda ikinci dönem 2 Temmuz'da bitecek. Öğrenciler, yaz tatili için geri sayımını sürdürürken MEB giriş ekranı üzerinde de karne notları ve devamsızlık sorgulama gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Bilindiği gibi, girişi ile karne notları, devamsızlık, dönem sonu not ortalaması ve takdir teşekkür hesaplama gibi birçok işlem hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS GİRİŞ

E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.

E Okul VBS giriş ile karne notları ve ortalama sorgulama 2021: MEB E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi öğrenci girişi yap!

DİJİTAL KARNELER İÇİN TARİH BELLİ OLDU!

Tvnet kanalında yayınlanan Netbakış Özel Programı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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E Okul VBS giriş ile karne notları ve ortalama sorgulama 2021: MEB E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi öğrenci girişi yap!

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E Okul VBS giriş ile karne notları ve ortalama sorgulama 2021: MEB E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi öğrenci girişi yap!

LİSE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren , takdir kriterlerini değiştirdi.

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E Okul VBS giriş ile karne notları ve ortalama sorgulama 2021: MEB E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi öğrenci girişi yap!

E-OKUL GİRİŞ İLE KARNE, TAKDİR-TEŞEKKÜR ALMA

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.

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