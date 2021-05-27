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Haberler Yaşam E Okul VBS giriş ile LGS sınav giriş belgesi alma 2021: E Okul VBS öğrenci girişi ile LGS sınav giriş belgesi alma ve sınav yerleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 27.05.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 15:48

ile alma 2021: E Okul VBS öğrenci girişi ile LGS sınav giriş belgesi alma ve sınav yerleri sorgulama ekranı

Liseye Geçiş Sınavı kapsamında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca öğrenci 6 Haziran'daki sınav öncesi son hazırlıklarını yaparken bir yandan sorgulama hakkında araştırmalarını arttırdı. Bilindiği gibi, E Okul LGS sınav yerleri sorgulama ekranı bugün erişime açılacak. Öğrenciler, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden alma işlemini gerçekleştirecek. Durum böyle olunca, 2021 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, LGS sınav giriş belgesi alma nasıl yapılır? İşte, MEB E Okul VBS girişi ile LGS sıanv yerleri sorgulama ve sınav giriş belgesi alma 2021

E Okul VBS giriş ile LGS sınav giriş belgesi alma 2021: E Okul VBS öğrenci girişi ile LGS sınav giriş belgesi alma ve sınav yerleri sorgulama ekranı

ve giriş belgesi alma, gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. 8. sınıf öğrencileri, sınava yönelik son hazırlıklarını yaparken bir yandan alma ekranı üzerinden yoğunluk oluşturuyor. Zira, 6 Haziran'daki sınav öncesi E Okul LGS sınav yerleri bugün açıklanacak. Öğrenciler ve velileri, E Okul VBS girişi ile LGS sınav giriş belgesi alma ve sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA 2021

LGS sınav yerleri için kritik gün gelirken adaylar da E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinde yoğunluk oluşturuyor. MEB'in geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruya göre, LGS sınav yerleri sorgulama ve alma işlemi, E Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İşte, adım adım 2021 LGS sınav giriş belgesi alma ve sınav yerleri sorgulama

E Okul VBS giriş ile LGS sınav giriş belgesi alma 2021: E Okul VBS öğrenci girişi ile LGS sınav giriş belgesi alma ve sınav yerleri sorgulama ekranı

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecektir.

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E Okul VBS giriş ile LGS sınav giriş belgesi alma 2021: E Okul VBS öğrenci girişi ile LGS sınav giriş belgesi alma ve sınav yerleri sorgulama ekranı

LGS SINAV GİRİŞİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Liselere Geçiş Sınavı giriş belgeleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Giriş belgelerini görüntülemek isteyenler aşağıda bulunan direkt adres üzerinden VBS sistemine giriş sayfasına geçiş yapabilir. Resimdeki rakamlar, öğrenci T.C kimlik numarası ve öğrenci okul numarası ile Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapılabilir. VBS güvenlik kontrolünde öğrenciye ait bilgileri yanıtladıktan sonra sol tarafta bulunan menüden giriş belgesi görüntülenir.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E Okul VBS giriş ile LGS sınav giriş belgesi alma 2021: E Okul VBS öğrenci girişi ile LGS sınav giriş belgesi alma ve sınav yerleri sorgulama ekranı

YURTDIŞINDAKİ ÖĞRENCİLER DİKKAT!

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E Okul VBS giriş ile LGS sınav giriş belgesi alma 2021: E Okul VBS öğrenci girişi ile LGS sınav giriş belgesi alma ve sınav yerleri sorgulama ekranı

LGS NE ZAMAN?

LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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