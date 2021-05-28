LGS sınav yerleri açıklandı ve E Okul VBS sınav giriş belgesi alma ekranı erişime açıldı. 8. sınıf öğrencileri, sınava yönelik son hazırlıklarını yaparken bir yandan LGS sınav giriş belgesi alma işlemi hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Zira, 6 Haziran'daki sınav öncesi E Okul LGS sınav yerleri açıklandı. Öğrenciler ve velileri, E Okul VBS girişi ile LGS sınav giriş belgesi alma ve sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

E OKUL LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA 2021

LGS sınav yerleri için kritik gün gelirken adaylar da E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinde yoğunluk oluşturuyor. MEB'in geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruya göre, LGS sınav yerleri sorgulama ve alma işlemi, E Okul VBS giriş üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İşte, adım adım 2021 LGS sınav giriş belgesi alma ve sınav yerleri sorgulama