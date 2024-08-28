E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ EKRANI 28 Ağustos 2024: e-Okul giriş ekranı ile sınıf belirleme kura sonuçları tıkla-sorgula!

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine gidin.

Ardından karşınıza çıkan ekranda sizden öğrenci TC numarası ve okul numarası girmeniz istenecektir.

İstenen bilgileri doğru ve eksiksiz girdiğiniz takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.

Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ