LGS sınav yerleri ve giriş belgesi alma, gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. 8. sınıf öğrencileri, sınava yönelik son hazırlıklarını yaparken bir yandan LGS sınav giriş belgesi alma ekranı üzerinden yoğunluk oluşturuyor. Zira, 6 Haziran'daki sınav öncesi E Okul LGS sınav yerleri bugün açıklanacak. Öğrenciler ve velileri, E Okul VBS girişi ile LGS sınav giriş belgesi alma ve sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA 2021

LGS sınav yerleri için kritik gün gelirken adaylar da E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinde yoğunluk oluşturuyor. MEB'in geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruya göre, LGS sınav yerleri sorgulama ve alma işlemi, E Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İşte, adım adım 2021 LGS sınav giriş belgesi alma ve sınav yerleri sorgulama