Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı: 2022 E Okul MEB VBS giriş ile sınav sonuçları ve sözlü notları görüntüleme
Giriş Tarihi: 18.01.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 09:40

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı: 2022 E Okul MEB VBS giriş ile sınav sonuçları ve sözlü notları görüntüleme

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) tarafından kurulan E-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) milyonlarca ziyaretçi akınına uğruyor. MEB takvimine göre birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek olan öğrenciler ve velileri sınav sonuçları, sözlü notları görüntüleme gibi pek çok bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Bilindiği üzere; E Okul VBS girişi ile karne notları, devamsızlık, dönem sonu not ortalaması, takdir teşekkür hesaplama gibi pek çok işlem kolay şekilde yapılabiliyor. Peki E Okul MEB VBS giriş ile sınav sonuçları ve sözlü notları görüntüleme nasıl yapılır? İşte E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı 2022

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı: 2022 E Okul MEB VBS giriş ile sınav sonuçları ve sözlü notları görüntüleme

İlkokul, lise ve ortaokul öğrencileri karne heyecanı yaşarken E okul VBS giriş ekranına ulaşmaya çalışıyor. Okullarda ara tatil öncesi 1. dönem sözlü ve yazılı sınav sonuçları bu sistem aracılığıyla öğreniliyor. E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmelidir. Peki 2022 E Okul MEB VBS giriş ile sınav sonuçları ve sözlü notları görüntüleme nasıl yapılır? İşte E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı ve tüm bilgiler…

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı: 2022 E Okul MEB VBS giriş ile sınav sonuçları ve sözlü notları görüntüleme

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı: 2022 E Okul MEB VBS giriş ile sınav sonuçları ve sözlü notları görüntüleme

E OKUL VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul giriş ekranı, öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra velilerin de uğrak noktası durumunda. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ile veliler, çocuklarının okuldaki son durumu hakkında bilgi edinebiliyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi, e Okul VBS giriş ile aynı ekran üzerinden yapılıyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne SABAH'ın E Okul giriş ekranı üzerinden giriş sağladıktan sonra, sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Daha sonra, karşınıza açılan pencerede öğrencinin not bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME

Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebilecek.

Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı: 2022 E Okul MEB VBS giriş ile sınav sonuçları ve sözlü notları görüntüleme

E-OKUL GİRİŞ İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, sözlü ve yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR? E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS GİRİŞ EKRANI

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan e-Okul, birçok bilgiye hızlı erişme imkânı sunuyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. MEB tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkânı buluyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) erişebilmek için kırmızı butona tıklayınız. Tıkladığınızda VBS giriş sistemine erişim sağlayacaksınız.

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı: 2022 E Okul MEB VBS giriş ile sınav sonuçları ve sözlü notları görüntüleme
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA