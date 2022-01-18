E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı: 2022 E Okul MEB VBS giriş ile sınav sonuçları ve sözlü notları görüntüleme

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) tarafından kurulan E-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) milyonlarca ziyaretçi akınına uğruyor. MEB takvimine göre birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek olan öğrenciler ve velileri sınav sonuçları, sözlü notları görüntüleme gibi pek çok bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Bilindiği üzere; E Okul VBS girişi ile karne notları, devamsızlık, dönem sonu not ortalaması, takdir teşekkür hesaplama gibi pek çok işlem kolay şekilde yapılabiliyor. Peki E Okul MEB VBS giriş ile sınav sonuçları ve sözlü notları görüntüleme nasıl yapılır? İşte E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı 2022