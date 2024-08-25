Giriş Tarihi: 25.08.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
23:24
E-posta kullanmadığını söyleyeyen yönetmen hangisidir? İşte Milyoner sorusuna yanıt
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 25 Ağustos günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorusu 2020'deki bir röportajında hangi yönetmen insanlarla e-posta yoluyla iletişim kurmaya hiçbir zaman ilgisi olmadığı için e-posta kullanmadığını ve akıllı telefonunun olmadığını belirtmiştir?'için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı