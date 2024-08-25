E-posta kullanmadığını söyleyeyen yönetmen hangisidir? İşte Milyoner sorusuna yanıt

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 200 bin TL'lik sorunun cevabı araştırılıyor. 2020'deki bir röportajında hangi yönetmen insanlarla e-posta yoluyla iletişim kurmaya hiçbir zaman ilgisi olmadığı için e-posta kullanmadığını ve akıllı telefonunun olmadığını belirtmiştir? İşte yanıtı!