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Giriş Tarihi: 25.08.2024 23:23 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 23:24

E-posta kullanmadığını söyleyeyen yönetmen hangisidir? İşte Milyoner sorusuna yanıt

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 25 Ağustos günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorusu 2020'deki bir röportajında hangi yönetmen insanlarla e-posta yoluyla iletişim kurmaya hiçbir zaman ilgisi olmadığı için e-posta kullanmadığını ve akıllı telefonunun olmadığını belirtmiştir?'için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı

E-posta kullanmadığını söyleyeyen yönetmen hangisidir? İşte Milyoner sorusuna yanıt

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 200 bin TL'lik sorunun cevabı araştırılıyor. 2020'deki bir röportajında hangi yönetmen insanlarla e-posta yoluyla iletişim kurmaya hiçbir zaman ilgisi olmadığı için e-posta kullanmadığını ve akıllı telefonunun olmadığını belirtmiştir? İşte yanıtı!

E-posta kullanmadığını söyleyeyen yönetmen hangisidir? İşte Milyoner sorusuna yanıt

2020'deki bir röportajında hangi yönetmen insanlarla e-posta yoluyla iletişim kurmaya hiçbir zaman ilgisi olmadığı için e-posta kullanmadığını ve akıllı telefonunun olmadığını belirtmiştir?

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E-posta kullanmadığını söyleyeyen yönetmen hangisidir? İşte Milyoner sorusuna yanıt

A) Martin Scorsese
B) Christopher Nolan
C) David Fincher
D) Nuri Bilge Ceylan

E-posta kullanmadığını söyleyeyen yönetmen hangisidir? İşte Milyoner sorusuna yanıt

CEVAP: B

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