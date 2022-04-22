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Haberler Yaşam EARTH DAY 2022 nedir, ne demek, nasıl kullanılır? Instagram'dan Earth Day hikaye story sürprizi!
Giriş Tarihi: 22.04.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 11:40

EARTH DAY 2022 nedir, ne demek, nasıl kullanılır? Instagram'dan Earth Day hikaye story sürprizi!

Instagram uygulamasındaki Earth Day hikayesi, milyonlarca sosyal medya kullanıcısının gündemindeki yerini aldı. Özel günlerde, Google Doodle gibi özel bir story alanı açan sosyal medya uygulamasıda kullanıcılar "Earth Day 2022 nedir, ne demek, nasıl kullanılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara ilgi çekmek amacıyla uluslarası çapta kutlanan bu günle ilgili vatandaşlar dikkat çekici fotoğraflarını bu başlık altında paylaşıyor. Peki, Earth Day 2022 nedir, ne demek, nasıl kullanılır? İşte detaylar...

EARTH DAY 2022 nedir, ne demek, nasıl kullanılır? Instagram’dan Earth Day hikaye story sürprizi!

Earth Day 2022 anlamı ve önemi ile bugün özellikle Instagram kullanıcılarının da gündeminde. Dünya çapında iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bu anlamlı günde Instagram da özel bir story alanı açtı. Bu noktada "Earth Day 2022 nedir, ne demek, nasıl kullanılır?" soruları yanıt aramaya başladı. 22 Nisan bugün binlerce sosyal medya kullanıcısı yeşil bir dünya için düğmeye bastı. Peki, Earth Day 2022 nedir, ne demek? İşte tüm detaylar...

EARTH DAY 2022 nedir, ne demek, nasıl kullanılır? Instagram’dan Earth Day hikaye story sürprizi!

DÜNYA GÜNÜ (EARTH DAY) NEDİR?

22 Nisan Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası çapta kutlanan bir gündür.

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EARTH DAY 2022 nedir, ne demek, nasıl kullanılır? Instagram’dan Earth Day hikaye story sürprizi!

INSTAGRAM EARTH DAY NEDİR, NE DEMEK?

Bugün Google, ana sayfasında Dünya Günü doodle'ı yayımladı. Instagram ise gündemi yakından takip etmesiyle ana sayfasında Earth Day (Dünya Günü) hikayesi açtı.

EARTH DAY 2022 nedir, ne demek, nasıl kullanılır? Instagram’dan Earth Day hikaye story sürprizi!

INSTAGRAM EARTH DAY HİKAYESİ NASIL KULLANILIR?

Instagram hesabınız varsa ve gündemi yakından takip ediyorsanız ana sayfanızda hikayeler kısmında Earth Day sekmesini fark edeceksiniz.

EARTH DAY 2022 nedir, ne demek, nasıl kullanılır? Instagram’dan Earth Day hikaye story sürprizi!

Bugüne özgü Earth Day (Dünya Günü) paylaşımlarını bir arada toplamak isteyen Instagram'da hikaye atacağınız zaman gündemdeki Earth Day görsellerinden birini hikayenize eklemeniz yeterli oluyor.

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