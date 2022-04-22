EARTH DAY 2022 nedir, ne demek, nasıl kullanılır? Instagram’dan Earth Day hikaye story sürprizi!

Earth Day 2022 anlamı ve önemi ile bugün özellikle Instagram kullanıcılarının da gündeminde. Dünya çapında iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bu anlamlı günde Instagram da özel bir story alanı açtı. Bu noktada "Earth Day 2022 nedir, ne demek, nasıl kullanılır?" soruları yanıt aramaya başladı. 22 Nisan bugün binlerce sosyal medya kullanıcısı yeşil bir dünya için düğmeye bastı. Peki, Earth Day 2022 nedir, ne demek? İşte tüm detaylar...