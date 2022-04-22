EARTH DAY 2022 nedir, ne demek, nasıl kullanılır? Instagram’dan Earth Day hikaye story sürprizi!

Instagram uygulamasındaki Earth Day hikayesi, milyonlarca sosyal medya kullanıcısının gündemindeki yerini aldı. Özel günlerde, Google Doodle gibi özel bir story alanı açan sosyal medya uygulamasıda kullanıcılar "Earth Day 2022 nedir, ne demek, nasıl kullanılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara ilgi çekmek amacıyla uluslarası çapta kutlanan bu günle ilgili vatandaşlar dikkat çekici fotoğraflarını bu başlık altında paylaşıyor. Peki, Earth Day 2022 nedir, ne demek, nasıl kullanılır? İşte detaylar...