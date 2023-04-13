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Haberler Yaşam Ebrar Karakurt’u yıkan haber: Takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 13.04.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 12:27

Ebrar Karakurt’u yıkan haber: Takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da hayatını kaybetti!

Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma (19) Üsküdar'da kaldıkları otelin önünde ölü bulundu. Julia Ituma'nın otelin 6'ncı kattaki odasından düştüğü belirtilirken polisin şüpheli ölümle ilgili incelemeleri sürüyor.

Yunus Emre KAVAK
ARZU KAYA
Ebrar Karakurt’u yıkan haber: Takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da hayatını kaybetti!

Ebrar Karakurt'un da forma giydiği İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımı dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı.

Ebrar Karakurt’u yıkan haber: Takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da hayatını kaybetti!

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Maçın ardından İtalyan ekibi Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki otelde konakladı.

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Ebrar Karakurt’u yıkan haber: Takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da hayatını kaybetti!

Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi.

Ebrar Karakurt’u yıkan haber: Takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da hayatını kaybetti!

Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ebrar Karakurt’u yıkan haber: Takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da hayatını kaybetti!

Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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