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Ebrar Sitesi’nde hüzünlü yıl dönümü! Burada bin 400 kişi hayatını kaybetti: Küçük bir kıyamet gibiydi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
09:40
Ebrar Sitesi’nde hüzünlü yıl dönümü! Burada bin 400 kişi hayatını kaybetti: Küçük bir kıyamet gibiydi
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin "kara" simgesi olarak adlandırılan Ebrar Sitesi'nde bin 400 kişi hayatını kaybetti. Asrın felaketinin ikinci yıl dönümünde Ebrar Sitesi'nde, enkazdan çıkan ve yakınlarını kaybeden aileler anma etkinliği düzenledi. Yakınlarını Ebrar Sitesi'nde kaybeden bir vatandaş, "Unutulmaz bir gece, küçük bir kıyamet gibiydi. Acımız büyük aslında, bu acıyı unutmuyoruz" diye konuştu.