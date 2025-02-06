Ebrar Sitesi’nde hüzünlü yıl dönümü! Burada bin 400 kişi hayatını kaybetti: Küçük bir kıyamet gibiydi

"BİZ 5 SANİYEDE YIKILDIK"

Ebrar Sitesi'nde yaşayan ve depremlerde enkaz altından çıkan Ali Harmancı, "Biz Ebrar Sitesi'nde oturuyorduk 24 seneden beri, A blokta oturuyorduk. Hanım, ben ve kardeşim ile beraberdik, biz 5 saniyede yıkıldık.