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Haberler Yaşam Ece Melisa Mercankaya'nın katili karnıyarık ve köfte mi? Ölmeden önce bunu söylemiş!
Giriş Tarihi: 20.04.2022 13:24 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 13:24

Ece Melisa Mercankaya'nın katili karnıyarık ve köfte mi? Ölmeden önce bunu söylemiş!

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki AVM'de bulunan restoranda yediği yemeğin ardından rahatsızlanarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ece Melisa'nın acılı babası Cihan Mercankaya (37) SABAH'a konuştu. İzmir'de yemek yedikleri gün eşinin kanser tedavisi için Karşıyaka'daki özel hastaneye kontrole gittiklerini söyleyen Cihan Mercankaya (37), "Eşime aç karına pozitron emisyon tomografisi (PET-CT) yapıldı. Kontrolden sonra Didim'e dönüşte Gaziemir'deki bir AVM'ye girdik. AVM'nin en üst katındaki restoranda eşim ve çocuklarımla birlikte karnıyarık, köfte, patates yedik. Eve döndükten sonra gece saatlerinde eşim ve çocuklarım rahatsızlandı. Kızım Ece kalbinin ve ayağının ağrıdığını söyledi. Kızım bilinci kapanmadan önce bana, 'Baba beni kurtar. Hastaneye götür' dedi. Hastaneye götürdüm ama kurtaramadık" dedi. Anne Hasret Mercankaya, "AVM'deki restoranda yemek yedikten sonra Didim'deki yazlığımıza döndüğümüzde gece 01.00 sıralarında bende ve çocuklarımda kusma ve baş dönmesi oldu. Didim Devlet Hastanesi'nde gittik ancak teşhis konulamadı. Çok üzgünüz. Otopsi sonuçlandıktan sonra sorumlular hakkında şikayette bulunacağız" dedi.

Ceyhan TORLAK
Ece Melisa Mercankaya’nın katili karnıyarık ve köfte mi? Ölmeden önce bunu söylemiş!

Hollanda'da 37 yaşındaki emlakçı Cihan Mercankaya ile ev hanımı 33 yaşındaki Hasret Mercankaya çocukları Ece Melisa (6) ve Ege (4) ile birlikte tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlıklarına geldi.

Ece Melisa Mercankaya’nın katili karnıyarık ve köfte mi? Ölmeden önce bunu söylemiş!

ECE MELİSA MERCANKAYA NEDEN ÖLDÜ?

Cihan Mercankaya kanser tedavisi gören eşi Hasret Mercankaya'yı 13 Nisan'da Karşıyaka'daki özel bir hastaneye götürdü. Hastaneye aç karına gelmesi söylenen Hasret Mercankaya'ya pozitron emisyon tomografisi (PET-CT) yapıldı.

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Ece Melisa Mercankaya’nın katili karnıyarık ve köfte mi? Ölmeden önce bunu söylemiş!

Hastanedeki kontrolün ardından araçlarına binen Mercankaya ailesi yemek yemek için Gaziemir'deki bir AVM'ye gitti. AVM'nin en üst katındaki bir restorana giren Mercankaya çifti ile çocukları burada karnıyarık, köfte ve patates yedi.

Ece Melisa Mercankaya’nın katili karnıyarık ve köfte mi? Ölmeden önce bunu söylemiş!

KUSMA VE BAŞ DÖNMESİ

Mercankaya ailesi yemeğin ardından Didim'e döndü. Gece saat 01.00 sıralarında Hasret Mercankaya ile iki çocuğunda kusma ve baş dönmesi şikayetleri başladı.

Ece Melisa Mercankaya’nın katili karnıyarık ve köfte mi? Ölmeden önce bunu söylemiş!

Baba Cihan Mercankaya'ya ise herhangi bir şey olmadı. İddiaya göre, Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve iki çocuğuna bir teşhis konulamadı, sadece serum verilip eve gönderildi. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise ertesi gün Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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