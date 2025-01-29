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Haberler Yaşam Ece Melisa Mercankaya'nın ölümünde sır perdesi aralandı: Otopsi raporu 3 yıl sonra açıklandı!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:55

Ece Melisa Mercankaya'nın ölümünde sır perdesi aralandı: Otopsi raporu 3 yıl sonra açıklandı!

3 yıl önce İzmir'de bir restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, yaşamını yitiren ve ölüm nedeni "belirsiz" olarak kayıtlara geçen 5 yaşındaki Ece Melisa Mercankaya'nın ölüm nedeni 3 yıl sonunda ortaya çıktı. Acılı anne Hasret Mercankaya, " Doktor maalesef böyle kolay bir tanıyı bile koyamadı. 5 gün sonunda hastalık kızımın bütün organlarına işledi. Çocuğum yoğun bakıma kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Eğer doktor ihmali olmasaydı..." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...

DHA
Ece Melisa Mercankaya’nın ölümünde sır perdesi aralandı: Otopsi raporu 3 yıl sonra açıklandı!

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (39), eşi Hasret Mercankaya (38), çocukları Ece Melisa Mercankaya ve Ege Mercankaya (6), 13 Nisan 2022'de, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedi.

Ece Melisa Mercankaya’nın ölümünde sır perdesi aralandı: Otopsi raporu 3 yıl sonra açıklandı!

YEMEK SONRASI RAHATSIZLANIP HASTANEYE GİTTİLER!

4 kişilik aile, yemek sonrası Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti.

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Ece Melisa Mercankaya’nın ölümünde sır perdesi aralandı: Otopsi raporu 3 yıl sonra açıklandı!

Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa kurtarılamadı.

Ece Melisa Mercankaya’nın ölümünde sır perdesi aralandı: Otopsi raporu 3 yıl sonra açıklandı!

ANNE KANSERİ YENDİ

Ege Mercankaya da tedavisinin ardından 13 Haziran 2022'de taburcu edildi. Ece Melisa'nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayda geçti. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Hasret Mercankaya bu süreçte meme kanserine yakalandı. Tedavi için eşi ve oğlu ile Belçika'ya dönen Hasret Mercankaya'nın sol memesi operasyonla alındı. Operasyondan sonra hem kalp yetmezliği hem de zatürre tanısı alan Hasret Mercankaya, geçen yıl kanseri yendi.

Ece Melisa Mercankaya’nın ölümünde sır perdesi aralandı: Otopsi raporu 3 yıl sonra açıklandı!

OTOPSİ BELLİ OLDU

Ece Melisa'dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsinin sonucu yaklaşık 3 yıl sonra çıktı. Adalet Bakanlığı'na bağlı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan Ece Melisa Mercankaya'nın otopsi sonucu, aileye ulaştı.

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