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Ece Melisa Mercankaya'nın ölümünde sır perdesi aralandı: Otopsi raporu 3 yıl sonra açıklandı!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
09:55
Ece Melisa Mercankaya'nın ölümünde sır perdesi aralandı: Otopsi raporu 3 yıl sonra açıklandı!
3 yıl önce İzmir'de bir restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, yaşamını yitiren ve ölüm nedeni "belirsiz" olarak kayıtlara geçen 5 yaşındaki Ece Melisa Mercankaya'nın ölüm nedeni 3 yıl sonunda ortaya çıktı. Acılı anne Hasret Mercankaya, " Doktor maalesef böyle kolay bir tanıyı bile koyamadı. 5 gün sonunda hastalık kızımın bütün organlarına işledi. Çocuğum yoğun bakıma kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Eğer doktor ihmali olmasaydı..." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...