Ece Melisa Mercankaya’nın ölümünde sır perdesi aralandı: Otopsi raporu 3 yıl sonra açıklandı!

ANNE KANSERİ YENDİ

Ege Mercankaya da tedavisinin ardından 13 Haziran 2022'de taburcu edildi. Ece Melisa'nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayda geçti. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Hasret Mercankaya bu süreçte meme kanserine yakalandı. Tedavi için eşi ve oğlu ile Belçika'ya dönen Hasret Mercankaya'nın sol memesi operasyonla alındı. Operasyondan sonra hem kalp yetmezliği hem de zatürre tanısı alan Hasret Mercankaya, geçen yıl kanseri yendi.