Baba Cihan Mercankaya'ya ise herhangi bir şey olmadı. İddiaya göre, Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve iki çocuğuna bir teşhis konulamadı, sadece serum verilip eve gönderildi. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise ertesi gün Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.