Gurbetçi ailenin 6 yaşındaki kızı Ece, İzmir'in Gaziemir ilçesinde ailesiyle yemek yedikten sonra yolda rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan acılı baba, "AVM'de yemek yedik. Karnıyarık ile köfte ve patates yemiştik. Ben karnıyarık yemedim ama onlar yedi. Bana bir şey olmadı. Yemekten sonra kusmaya başladılar. Hastanede 'çocuğun iyi' dendi ama çocuğum öldü. Sapasağlamdı benim kızım, bir rahatsızlığı yoktu. Oğlum da aynı şekilde yoğun bakımda 35 saattir makinelere bağlı bir şekilde yaşıyor" diyerek isyan etti…