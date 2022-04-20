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Haberler Yaşam Ece'nin ölümünde korkunç şüphe! Ölmeden önce bunu söylemiş
Giriş Tarihi: 20.04.2022 16:00 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 16:30

Ece'nin ölümünde korkunç şüphe! Ölmeden önce bunu söylemiş

Gurbetçi ailenin 6 yaşındaki kızı Ece, İzmir'in Gaziemir ilçesinde ailesiyle yemek yedikten sonra yolda rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan acılı baba, "AVM'de yemek yedik. Karnıyarık ile köfte ve patates yemiştik. Ben karnıyarık yemedim ama onlar yedi. Bana bir şey olmadı. Yemekten sonra kusmaya başladılar. Hastanede 'çocuğun iyi' dendi ama çocuğum öldü. Sapasağlamdı benim kızım, bir rahatsızlığı yoktu. Oğlum da aynı şekilde yoğun bakımda 35 saattir makinelere bağlı bir şekilde yaşıyor" diyerek isyan etti…

Ceyhan TORLAK
Ece’nin ölümünde korkunç şüphe! Ölmeden önce bunu söylemiş

Hollanda'da 37 yaşındaki emlakçı Cihan Mercankaya ile ev hanımı 33 yaşındaki Hasret Mercankaya çocukları Ece Melisa (6) ve Ege (4) ile birlikte tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlıklarına geldi.

Ece’nin ölümünde korkunç şüphe! Ölmeden önce bunu söylemiş

ECE MELİSA MERCANKAYA NEDEN ÖLDÜ?

Cihan Mercankaya kanser tedavisi gören eşi Hasret Mercankaya'yı 13 Nisan'da Karşıyaka'daki özel bir hastaneye götürdü. Hastaneye aç karına gelmesi söylenen Hasret Mercankaya'ya pozitron emisyon tomografisi (PET-CT) yapıldı.

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Ece’nin ölümünde korkunç şüphe! Ölmeden önce bunu söylemiş

Hastanedeki kontrolün ardından araçlarına binen Mercankaya ailesi yemek yemek için Gaziemir'deki bir AVM'ye gitti. AVM'nin en üst katındaki bir restorana giren Mercankaya çifti ile çocukları burada karnıyarık, köfte ve patates yedi.

Ece’nin ölümünde korkunç şüphe! Ölmeden önce bunu söylemiş

KUSMA VE BAŞ DÖNMESİ

Mercankaya ailesi yemeğin ardından Didim'e döndü. Gece saat 01.00 sıralarında Hasret Mercankaya ile iki çocuğunda kusma ve baş dönmesi şikayetleri başladı.

Ece’nin ölümünde korkunç şüphe! Ölmeden önce bunu söylemiş

Baba Cihan Mercankaya'ya ise herhangi bir şey olmadı. İddiaya göre, Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve iki çocuğuna bir teşhis konulamadı, sadece serum verilip eve gönderildi. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise ertesi gün Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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