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Haberler Yaşam Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu açtıran Ecesu Ürker'in hayatı
Giriş Tarihi: 22.12.2024 21:10 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 21:10

Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu açtıran Ecesu Ürker'in hayatı

ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu açtıran Ecesu Ürker kimdir sorusu ile araştırılıyor. Yarışmanın takipçileri yeni bölümde soruyu takip ederken başarılı performans sergileyen Ürker'in hayatı, kariyeri, eğitimi hakkında bilgilere odaklandı. Peki; Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk soruyu açtıran Ecesu Ürker’in hayatı

Ecesu Ürker Kim Milyoner Olmak İster'de yarışma performansıyla adından söz ettiriyor. Milyonluk soruyu açtırarak dikkat çeken yarışmacının hayatına dair merak edilenler araştırmalara konu oldu. Peki; Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk soruyu açtıran Ecesu Ürker’in hayatı

ECESU ÜRKER KİMDİR?

25 yaşındaki Ecesu Ürker, Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu.

Yarışmada gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken yarışmacının sorular üzerindeki yorumları dikkat çekmişti.

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Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk soruyu açtıran Ecesu Ürker’in hayatı

Özellikle tarih bilgisi ile adından söz ettiren yarışmacı son olarak 500 bin TL'lik şu soruya yanıt verdi:

Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk soruyu açtıran Ecesu Ürker’in hayatı

"1934-1936'da Tiran, 1936-1939'da Prag, 1939-1940'ta Lahey, 1942-1949'da Bern, 1949-1951'de Tahran ve 1951-1954'te tekrar Bern büyükelçiliği yapmış olan hangisidir?" sorusunda şıklar yarışmacıya yöneltildi:

Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk soruyu açtıran Ecesu Ürker’in hayatı

A: Mehmet Akif Ersoy
B: Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C: Halide Edib Adıvar
D: Namık Kemal

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