Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk soruyu açtıran Ecesu Ürker’in hayatı

Ecesu Ürker Kim Milyoner Olmak İster'de yarışma performansıyla adından söz ettiriyor. Milyonluk soruyu açtırarak dikkat çeken yarışmacının hayatına dair merak edilenler araştırmalara konu oldu. Peki; Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?