Haberler
Yaşam
Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu açtıran Ecesu Ürker'in hayatı
Giriş Tarihi: 22.12.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
21:10
Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu açtıran Ecesu Ürker'in hayatı
ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu açtıran Ecesu Ürker kimdir sorusu ile araştırılıyor. Yarışmanın takipçileri yeni bölümde soruyu takip ederken başarılı performans sergileyen Ürker'in hayatı, kariyeri, eğitimi hakkında bilgilere odaklandı. Peki; Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?