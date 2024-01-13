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Haberler Yaşam Eczacının verdiği muadil ilaç otizmli Zeynep'i bu hale getirdi! Babası mahkemeye koştu!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 11:10

Eczacının verdiği muadil ilaç otizmli Zeynep'i bu hale getirdi! Babası mahkemeye koştu!

45 yaşındaki Necdet Taş, otizm nedeniyle yüzde 94 engelli kızı Zeynep Elçi'ni soğuk algınlığından hastaneye götürdü. Daha sonra da doktorun yazdığı ilacı almak için eczaneye gitti. Ancak eczanede verilen muadil ilaç, kızında alerjik etki yarattı. Zeynep, vücudunda kızarıklık ve kabarma oluşturan ilaç sebebiyle 15 gün tedavi gördü. Baba Taş ise soluğu mahkemede aldı. İşte haberin detayları…

DHA
Eczacının verdiği muadil ilaç otizmli Zeynep’i bu hale getirdi! Babası mahkemeye koştu!

Skandal olay Kocaeli'de yaşandı. Çayırova ilçesinde oturan Necdet Taş, otizm hastalığı nedeniyle yüzde 94 engelli olan kızı Zeynep Elçin Taş'ı soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye götürdü. Taş'ın muayenesinin ardından doktor reçete yazdı.

Eczacının verdiği muadil ilaç otizmli Zeynep’i bu hale getirdi! Babası mahkemeye koştu!

Ancak eczacı G.G.Z., doktorun yazdığı antibiyotik elinde olmadığı için muadilini verdi. İlacı kullanan Zeynep Elçin Taş, fenalaştı. Yeniden hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorlar, ilacın alerjik etki yaptığını söyledi. Vücudunda kızarıklık ve kabarma oluşturan ilaç sebebiyle 15 gün tedavi gören Zeynep Elçin Taş taburcu oldu. Baba Necdet Taş, eczacı G.G.Z. hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Eczacının verdiği muadil ilaç otizmli Zeynep’i bu hale getirdi! Babası mahkemeye koştu!

Kendilerine bilgi verilmeden ilacın muadilinin verildiğini belirten Necdet Taş, "Bu ilaçları tezgahın arkasında hazırladıkları için biz görmedik, bize bilgimiz dışında, bize bilgi vermeden yazılan ilaç yerine muadil bir ilaç vermişler ama verdikleri ilacın dozajı biraz daha yüksek.

Eczacının otizmli Zeynep'e verdiği muadil ilaç onu bu hale getirdi! Babası mahkemeye koştu! | Video

Eczacının verdiği muadil ilaç otizmli Zeynep’i bu hale getirdi! Babası mahkemeye koştu!

48 saat sonra kızımın vücudunda inanılmaz derecede su toplamış gibi, şişmeler gibi kabarmaya başladı. Hemen Çayırova'da bulunan bir polikliniğe götürdük, ilaç alerjisi olduğu söylenerek serum takıldı. Evimize geldiğimizden 2 saat sonra daha şiddetli kabarmalar oldu. Bu defa eğitim araştırma hastanesine gittik ve buradaki doktorlar da ilaç alerjisi olduğunu söylediler. 'Allah'tan boğazına vurmamış' dediler. Burada takılan serumun ardından şişmeler indi" diye konuştu.

Eczacının verdiği muadil ilaç otizmli Zeynep’i bu hale getirdi! Babası mahkemeye koştu!

Muadil ilaç veren eczacı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Taş, "Evimize geldikten 2 saat sonra aynı şikayetle bir daha hastaneye gittik, bu böyle 5-6 kez tekrarlandı. 1 ay oldu şu an iyiyiz ama muadil olarak verilen ilacın vücuttan atılması 60 günü bulabiliyormuş. Bu süre zarfında benim kızım eğitim öğretim hayatından geri kaldı.

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