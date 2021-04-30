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Giriş Tarihi: 29.04.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 11:04

: Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

Türkiye'de iki hafta sürecek olan tam kapanma kararı sonrasında gündeme geldi. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 17 günlük tam kapanma sürecine girdiğini duyururken sokağa çıkma yasağında , kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap gibi işletmeler ise 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. Yayınlanan genelge ile sorusu yanıt bulurken açık kurumlar listesi de duyuruldu. İşte eczane çalışma saatleri 2021

Eczane çalışma saatleri: Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

ile ilgili son değişiklikler milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Artan vaka sayısını kontrol altına almak amacıyla tam kapanma sürecine geçildiğini duyurulurken eczaneler açık mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri genelgesine göre, hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan Perşembe gününden itibaren tam kapanma süreci başlayacak. Acil sağlık hizmeti almasını gerektiren durumlarda gidilen eczanelerin çalışma durumu ise merak konusu oluyor. ? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında , kaçta kapanıyor?

Eczane çalışma saatleri: Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

TAM KAPANMADA ECZANELER AÇIK MI?

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında eczanelerin de olup olmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalar ışığında, tam kapanmada eczaneler açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken eczane çalışanlarının muaf olacağı biliniyor.

TAM KAPANMADA ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

Poliklinikler, sağlık ocakları ve eczanelerin son durumu için İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelge takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi yayınlandı. Genelgeye göre; Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler muaf olacak.

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Eczane çalışma saatleri: Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

SAĞLIK HİZMETLERİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Hastanelerde ameliyatlar devam edecek. Poliklinik hizmetlerinin nasıl olacağına ise süreçte karar verilecek.

ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Tam kapanmadan sonra eczaneler 09.00-19.00 saatleri arasında çalışacak. İstanbul'da yer alan eczaneler hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

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