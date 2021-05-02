Eczaneler açık mı, bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık olacak?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczane çalışma saatleri ile ilgili sorgulamalar epey arttı. Kesintisiz sürecek olan tam kapanmada çeşitli sebeplerden dolayı uğradığımız eczanelerin yasaktan muaf olup olmadığı merak edilirken bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Kısıtlamada market, bakkal, manav gibi yerlerin belli saatlerde hizmet vereceği duyuruldu. Diğer yandan İstanbul Eczacı Odası, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Bugün eczaneler açık mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma saati yeni tedbirlerle beraber gündeme geldi. Genelgede kısıtlamalardan muaf olan kurumlar ve kuruluşlar açıklandı. Buna göre, eczaneler ve eczane çalışanları kısıtlamadan muaf olacak. Eczane çalışma saatleri şöyle;