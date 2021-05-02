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Giriş Tarihi: 01.05.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 09:18

, bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık olacak?

Yurtta tam kapanma süreci devam ederken merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kısıtlamadan muaf olan kişi ve kurumlar belirtilirken sorusuna yanıt aranıyor. İlaç ve medikal ürün gibi ihtiyaçların karşılandığı eczanelerin çalışma durumu yayınlanan genelge kapsamında belli olurken , kaçta kapanıyor, kaça kadar açık soruları da yanıt buldu. Tam 17 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında hafta içi ve hafta sonu eczanelerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Buna göre; ? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta kapanıyor?

Eczaneler açık mı, bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık olacak?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında ile ilgili sorgulamalar epey arttı. Kesintisiz sürecek olan tam kapanmada çeşitli sebeplerden dolayı uğradığımız eczanelerin yasaktan muaf olup olmadığı merak edilirken bugün , çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Kısıtlamada market, bakkal, manav gibi yerlerin belli saatlerde hizmet vereceği duyuruldu. Diğer yandan İstanbul Eczacı Odası, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. ? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma saati yeni tedbirlerle beraber gündeme geldi. Genelgede kısıtlamalardan muaf olan kurumlar ve kuruluşlar açıklandı. Buna göre, eczaneler ve eczane çalışanları kısıtlamadan muaf olacak. Eczane çalışma saatleri şöyle;

Eczaneler açık mı, bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık olacak?

TAM KAPANMADA ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Eczaneler açık olacak. Eczaneler saat 09.00-18.00 arasında faaliyet gösterecek. İstanbul Eczacı Odası'ndan mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiğini duyuruldu.

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul'da yer alan eczaneler 30 Nisan'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

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Eczaneler açık mı, bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık olacak?

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 30 Nisan Cuma günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-18. 00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı. 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

Eczaneler açık mı, bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık olacak?
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Eczaneler açık mı, bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık olacak?
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