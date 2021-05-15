Eczaneler bugün açık mı, çalışıyor mu? 15 Mayıs Bayramın üçüncü günü eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde çoğu kurum ve kuruluş çalışmıyor. Sabah saatlerinden itibaren ilaç almak isteyen vatandaşlar ise eczanelerin çalışma durumunu merak ediyor. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağında açık olan yerler belirtildi. Ramazan Bayramı ise resmi tatil olduğundan dolayı eczanelerin açık olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürerken bayramda nöbetçi eczanelerin hizmet verdiği biliniyor. Bu kapsamda; Bayramda eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 15 Mayıs Bayramda eczaneler açık mı? İşte cevabı