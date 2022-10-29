Haberler Yaşam Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bugün eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? 29 Ekim 2022 Nöbetçi eczane sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 29.10.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 09:30

Eczaneler bugün açık mı kapalı mı sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cumhuriyet'in 99. Yıl dönümü, bugün tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil kapsamında olması sebebiyle hastane, sağlık ocağı ve banka gibi resmi kurumlar hizmet vermiyor. Bu noktada eczane çalışma saatleri ilaç almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bugün eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık, tatil mi? İşte, 29 Ekim 2022 Nöbetçi eczane sorgulama ekranı…