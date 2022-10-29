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Giriş Tarihi: 29.10.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 09:30

Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bugün eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? 29 Ekim 2022 Nöbetçi eczane sorgulama ekranı

Eczaneler bugün açık mı kapalı mı sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cumhuriyet'in 99. Yıl dönümü, bugün tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil kapsamında olması sebebiyle hastane, sağlık ocağı ve banka gibi resmi kurumlar hizmet vermiyor. Bu noktada eczane çalışma saatleri ilaç almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bugün eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık, tatil mi? İşte, 29 Ekim 2022 Nöbetçi eczane sorgulama ekranı…

Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bugün eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? 29 Ekim 2022 Nöbetçi eczane sorgulama ekranı

Yılın son resmi tatili olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gelip çattı. Bilindiği üzere 29 Ekim resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatillerde ise kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermiyor. Bu noktada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eczane çalışma saatleri merak ediliyor. Eczaneden ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar, bugün eczaneler açık mı kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, eczaneler bugün açık mı, kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı2 Bu noktada eczaneden ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar, eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, nöbetçi eczane nasıl öğrenilir? İşte, 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi eczane listesi...

Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bugün eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? 29 Ekim 2022 Nöbetçi eczane sorgulama ekranı

29 EKİM ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tatil olması nedeniyle eczaneler nöbetçi siteminde hizmet veriyor. Eczanelerde işleri olan vatandaşlar, bulundukları şehirlerdeki nöbetçi eczaneleri araştırıyor.

Peki, Nöbetçi eczaneler nereden öğrenilir? İşte 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi eczane listesi...

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Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bugün eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? 29 Ekim 2022 Nöbetçi eczane sorgulama ekranı

29 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Eczaneler genel itibarıyla hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Bununla birlikte bazı eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabiliyor.

Eczaneler, 29 Ekim resmi tatili boyunca kapalı olacak. 29 Ekim Cumartesi günü sadece nöbetçi eczaneler çalışacak. Vatandaşlar, ilçelerinde bulunan nöbetçi eczanelerden ilaçlarını temin edebilir.

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Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bugün eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? 29 Ekim 2022 Nöbetçi eczane sorgulama ekranı

NÖBETÇİ ECZANELER HANGİLERİ?

İstanbul, Ankara ve İzmir ve il il nöbetçi eczaneleri görüntülemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

İL İL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bugün eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? 29 Ekim 2022 Nöbetçi eczane sorgulama ekranı
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