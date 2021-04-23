Eczaneler bugün açık mı?, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında 23 Nisan Cuma günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı içerisinde olduğumuz şu süre zarfında eczane çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

23 Nisan resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olacak.

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

Eczaneler yasaktan muaf tutuluyor. Eczanelerin çalışma saatleri ise farklı olabilir. Bu sebeple internetten yakın çevrenizdeki nöbetçi eczanelerin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.