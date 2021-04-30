Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile eczane çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Hafta içi hafta sonu kesintisiz sürecek olan sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yayınlanan genelgeye göre hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan Perşembe gününden itibaren tam kapanma süreci başlayacak. Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı ilaç vb. ürünleri satın almak için gittiğimiz eczanelerin yasaktan muaf olan kurumlar arasında yer aldığı biliniyor. Buna göre; bugün eczaneler açık mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?