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Eda Nur Gezer’in ölümünde karar verildi: O isim tutuklandı!
Giriş Tarihi: 05.05.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
14:21
Eda Nur Gezer’in ölümünde karar verildi: O isim tutuklandı!
İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında İBB tarafından yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında; 1 makine teknikeri tutukladı, 1 kepçe operatörü ile 1 tesisatçı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.