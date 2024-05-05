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Haberler Yaşam Eda Nur Gezer’in ölümünde karar verildi: O isim tutuklandı!
Giriş Tarihi: 05.05.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 14:21

Eda Nur Gezer’in ölümünde karar verildi: O isim tutuklandı!

İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında İBB tarafından yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında; 1 makine teknikeri tutukladı, 1 kepçe operatörü ile 1 tesisatçı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yunus Emre KAVAK
Eda Nur Gezer’in ölümünde karar verildi: O isim tutuklandı!

Yürekleri yakan olay İstanbul'un Küçükmece ilçesindeki Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yaşanmıştı...

Eda Nur Gezer’in ölümünde karar verildi: O isim tutuklandı!

Eda Nur Gezer'in yaşamını yitirmesiyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç AŞ'de görevli mühendis Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Minik Edanur'un ölümü ile ilgili gözaltına alınan 3 İBB çalışanı adliyeye sevk edildi | Video

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Eda Nur Gezer’in ölümünde karar verildi: O isim tutuklandı!

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Eda Nur Gezer’in ölümünde karar verildi: O isim tutuklandı!

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali S'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Eda Nur Gezer’in ölümünde karar verildi: O isim tutuklandı!

Gezer'in hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltınan alınan kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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